Elon Musk ha registrato il dominio Stankmemes.com: farà recensioni di meme con PewDiePie

Chissà quale sarà il prossimo progetto di Elon Musk in questo momento. Una nuova Tesla? Un nuovo razzo riutilizzabile per SpaceX? Un nuovo tunnel targato The Boring Company? Niente di tutto questo. Signore e signori, l'eccentrico imprenditore ha appena registrato un dominio dove farà recensioni di meme con PewDiePie. No, non stiamo scherzando.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Mashable e come potete leggere nel tweet pubblicato dallo stesso Musk, il CEO di SpaceX aveva chiesto al popolare YouTuber di poter collaborare al suo prossimo "show" nel ruolo di recensore di meme. Ebbene, recentemente Elon ha annunciato sul suo profilo Twitter di aver registrato il dominio stankmemes.com. Questo significa che probabilmente PewDiePie ha accettato.

Un utente ha chiesto al CEO di SpaceX quanto segue: "è questo il posto dove farai le recensioni di meme con Felix (nome di PewDiePie, ndr)? Ti rendi conto che le tue recensioni di meme sono urgenti, giusto?". La risposta di Musk non è tardata ad arrivare: "Nei prossimi giorni". Sembra dunque che l'imprenditore abbia tutta l'intenzione di portare avanti questa collaborazione.

Che dire, Elon si conferma ancora una volta un CEO fuori dal comune. D'altronde, nonostante tutto, il pubblico è dalla sua parte e si sta divertendo a seguire le sue "pazzie".