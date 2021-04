Elon Musk lo ribadisce: le prime persone moriranno andando su Marte

Elon Musk è sicuramente molto bravo a far parlare di sé. Recentemente, infatti, è tornato a discutere di uno dei suoi argomenti preferiti (la colonizzazione di Marte), tornando a ribadire un concetto espresso poco tempo fa: i primi coloni del Pianeta Rosso sicuramente moriranno.

"Onestamente, un gruppo di persone probabilmente morirà all'inizio", afferma Elon Musk, in una recente intervista con XPrize. "È pericoloso, è scomodo, è un lungo viaggio. Potresti non tornare vivo. Ma è un'avventura gloriosa, e sarà un'esperienza straordinaria", continua il CEO di SpaceX. "Potresti morire [...] e probabilmente non avrai del buon cibo e tutte queste cose".

L'idea di Musk sembra essere proprio questa. SpaceX ha fatto grandi passi avanti ultimamente, preparandosi sempre di più al fatidico momento in cui metteranno piede sul Pianeta Rosso. Il 23 aprile, ad esempio, la missione Crew-2 di SpaceX ha lanciato quattro astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella spaziale Crew Dragon.

Non solo: anche la NASA sembra fidarsi del miliardario, poiché la sua compagnia ha recentemente ottenuto un contratto per il programma Human Landing Systems (HLS) per sviluppare e costruire un lander lunare per il programma Artemis dell'agenzia, che mira a far atterrare gli esseri umani sulla luna entro il 2024.

Insomma, nonostante le dichiarazioni poco motivanti, Elon Musk sembra essere davvero intenzionato ad arrivare su Marte.