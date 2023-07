Elon Musk è sempre più ricco: potrebbe presto diventare trilionario

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, è ancora più ricco ed è sulla buona strada per vedere la sua ricchezza raggiungere quota 1 trilione di Dollari. Il patrimonio netto del CEO di Tesla e SpaceX infatti è cresciuto ulteriormente negli ultimi giorni grazie ad alcuni movimenti di mercato favorevoli.

Complessivamente, come riportato dall’Insider, il Bloomberg Billionaires Index rileva per il sudafricano un patrimonio netto di 255 miliardi di Dollari, che lo pone ben distanziato dal proprietario di LVMH Bernard Arnault che è stato a sua volta primo nella classifica mondiale dei paperoni per qualche mese.

A spingere verso l’alto la ricchezza di Musk (secondo il suo biografo ufficiale, Elon Musk non guarda molto ai soldi) l’andamento del titolo incorsa di Tesla che ha superato quota 290 Dollari di valore questa settimana, portando la capitalizzazione di mercato ad oltre 900 miliardi di Dollari. Elon Musk possiede circa il 13% di azioni Tesla e detiene oltre 300 milioni di opzioni esercitabili, motivo per cui nel momento in cui cresce il titolo, cresce anche il suo patrimonio netto personale.

Complessivamente, il titolo Tesla ha riportato un +136% da inizio anno, attribuito secondo molti all’ascesa dell’IA generativa ed alla crescita delle vendite delle automobili con motore elettrico.