Elon Musk riceve l'anello natalizio di Tesla e torna al centro delle polemiche

Elon Musk è stato sicuramente uno dei personaggi del mondo tech più discussi del 2018. Tuttavia, nonostante manchino ancora pochi giorni alla fine dell’anno, il CEO di SpaceX è riuscito nell'ardua impresa di far parlare di sé persino a Natale, ricevendo l'anello natalizio di Tesla.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di Esquire, l’imprenditore ha recentemente ricevuto in regalo un anello natalizio a marchio Tesla dal valore molto alto. In molti si sono chiesti il motivo di un prodotto così fuori dal campo in cui opera l'azienda e hanno accusato l'imprenditore di voler attirare le attenzioni, ma d'altronde stiamo parlando di Elon Musk, l’uomo che ha fondato la The Boring Company e ha prodotto pure un lanciafiamme.

Questa volta, però, l'imprenditore non ha molte colpe, in quanto l'autore del regalo è stato Ben Baller, noto gioielliere che ha creato molte delle collane che si vedono nei video rap americani. Come al solito, dunque, i social network stanno esagerando, ma Elon Musk è comunque riuscito in questo modo a tornare al centro delle notizie anche in questi ultimi giorni del 2018. Chissà se vedremo mai un anello ufficiale Tesla a questo punto: d'altronde il CEO di SpaceX ci ha sempre abituato a trovate al di fuori degli schemi. Staremo a vedere.