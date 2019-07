Elon Musk riceve investimenti da Keisuke Honda e Will Smith per Neuralink

Nonostante i problemi iniziali del volo dello Starhopper di SpaceX, sembra proprio che la giornata di oggi sia andata alla grande per Elon Musk e le sue aziende. Infatti, alla fine tutto è andato come dovuto e il CEO è riuscito anche a ottenere un'ingente quantità di denaro da investitori privati.

In particolare, Musk è riuscito a far ottenere alla sua The Boring Company, l'azienda che sta costruendo i tunnel Hyperloop, il primo grande finanziamento da parte di investitori privati esterni. Stiamo parlando di un totale di 120 milioni di dollari, una cifra persino superiore all'investimento iniziale che lo stesso Musk aveva versato di tasca propria (circa 112 milioni di dollari). Questo significa che ora l'azienda ha a disposizione molta liquidità e probabilmente potrà quindi tranquillamente pagare i circa 50 milioni di dollari richiesti per completare il progetto di Las Vegas entro la fine del 2020.

Non mancano però investimenti anche da un fondo di venture capital creato dal calciatore giapponese Keisuke Honda e dall'attore americano Will Smith. Il fondo in questione si chiama Dreamers Fund e ha investito in Neuralink, la società di Musk che sta lavorando al progetto per collegare il cervello umano ai computer, e nella succitata The Boring Company. L'importo dell'investimento non è stato rivelato.

Keisuke Honda ha dichiarato in merito a Neuralink: "Riteniamo che questa tecnologia porterà l'umanità al suo prossimo stadio evolutivo". Il Dreamers Fund si pone l'obiettivo di investire circa 92 milioni di dollari in startup statunitensi.



Come se non bastasse, un'altra buona notizia per Elon Musk è arrivata dal successo finale del volo dello Starhopper.