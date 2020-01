Elon Musk rilascia ufficialmente un brano EDM citando Toss A Coin To Your Witcher

Dopo lo "show" di qualche settimana fa, Elon Musk torna ancora una volta a spiazzare tutti, rilasciando ufficialmente un brano EDM e sponsorizzandolo tramite un meme legato alla popolare canzone "Toss A Coin To Your Witcher" della recente serie Netflix.

In particolare, come potete vedere sul profilo Twitter ufficiale di Elon Musk, il CEO di SpaceX ha pubblicato la canzone, chiamata "Don't Doubt ur Vibe", dal nulla, mandando in tilt per l'ennesima volta il mondo del Web. Il brano è disponibile all'ascolto su SoundCloud, tramite il player che trovate in calce alla notizia.

Giusto per non farsi mancare nulla, Musk ha anche rinominato il suo profilo Twitter in "E 'D' M", lettere che fanno riferimento sia al genere musicale del brano (Electronic Dance Music) che al suo nome. Oltre a questo, il CEO di SpaceX ha voluto lanciare la canzone attraverso un meme che fa riferimento alla recente serie Netflix su Geralt di Rivia e soci (qui trovate il nostro video di "Toss A Coin To Your Witcher" realizzato con il gameplay di The Witcher 3).

Insomma, Musk ne ha fatta un'altra delle sue e sembra proprio non riuscire a non far parlare di sé. Vi ricordiamo che quello pubblicato è il secondo singolo del CEO di SpaceX, visto che nel 2019 era stata rilasciata una canzone rap chiamata "RIP Harambe".