Elon Musk rimproverato da Grimes per un tweet: 'Spegni lo smartphone'

Ormai non passa un giorno senza che Elon Musk ne combini un'altra delle sue. Dopo le dichiarazioni relative ai pericoli delle IA, l'atipico imprenditore è tornato a scrivere su Twitter. Tuttavia, questa volta è stato rimproverato dalla compagna Grimes.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Forbes, in seguito alla pubblicazione da parte di Musk di alcuni messaggi "provocatori", nel classico stile del CEO di SpaceX, nei commenti legati ai suoi post si sono iniziate a generare delle discussioni non esattamente piacevoli. In questo contesto, Grimes, compagna di Musk, madre di X Æ A-Xii (sì, questo è il vero nome del loro figlio) e nota cantante canadese, ha deciso di intervenire.

Infatti, Musk ha pubblicato un tweet che è stato interpretato da alcuni come una mancanza di rispetto verso la comunità trans. "Ti amo, ma per favore spegni lo smartphone o chiamami. Non posso sostenere l'odio. Per favore, smettila. So che non sei così", ha commentato Grimes. Il messaggio è stato cancellato in seguito, ma gli utenti hanno "catturato" degli screenshot e la notizia ha fatto il giro del mondo.

Insomma, Musk continua a utilizzare Twitter in un modo atipico per un imprenditore. Giusto qualche giorno fa aveva affermato di aver avviato The Boring Company per scherzo. Questo poco tempo prima di annunciare che Neuralink trasmetterà la musica direttamente al cervello.