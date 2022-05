Elon Musk rinuncia? Snoop Dogg si fa avanti: vuole acquistare Twitter

La brusca frenata di Elon Musk all’acquisto di Twitter, legata alla presunta presenza del 20% di account spam e bot, ha portato una certa frenesia sul mercato ed ha gettato nello sconforto gli investitori. Tuttavia, c’è già un’altra persona pronta a rilevare il social: Snoop Dogg.

Il rapper, infatti, ha pubblicamente sfidato il miliardario sudafricano e tramite il suo account Twitter ha lanciato quello che sarebbe il suo piano industriale che potrebbe attuare nel caso in cui l’operazione dovesse andare in porto: sostituire il consiglio d’amministrazione con Jimmy di Fish Fry, Tommy Chung e “quel tizio con la coda di cavallo su CNBC”. Inoltre, in uno slancio d’entusiasmo, ha anche affermato che intende dare l’accesso gratuito sui voli di linea perchè secondo lui 29 Dollari sono troppi. Appare però poco chiaro come quest’ultimo aspetto si colleghi a Twitter, visto che non è un provider tanto meno una compagnia aerea.

Snoop Dogg non è nuovo a tweet e slanci di questo genere, che ovviamente sono semplici provocazioni e modi per far fare quattro risate ai suoi numerosi follower. L’artista hip hop però anche in passato ha mostrato interesse verso tutto ciò che è tech: qualche mese fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativo al drop di NFT di Snoop Dogg.