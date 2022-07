Elon Musk risponde alle accuse di Twitter con... un meme pubblicato su Twitter

L'accordo tra Elon Musk e Twitter è saltato, ormai è ufficiale. Entrambe le parti, infatti, si stanno preparando per la causa legale che le vedrà contrapposte presso la Corte di Cancelleria del Delaware, e che potrebbe essere una delle più "grosse" della storia giudiziaria americana.

Per questo, pare che Twitter abbia assunto un pool di avvocati tra i più famosi in tutti gli Stati Uniti: il colosso dei social, infatti, si è affidato alla società WLRK, o Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, una delle firme più note nel mondo della giustizia tra aziende. Addirittura, il fondatore dello studio, Martin Lipton, sarebbe il creatore della cosiddetta "pillola avvelenata" che anche Twitter voleva "assumere" per evitare che l'accordo con Musk andasse avanti già lo scorso aprile.

La notizia arriva da Bloomberg, una fonte estremamente affidabile, che sostiene che l'assunzione di un pool di avvocati così noto dipenderebbe essenzialmente dalla decisione di Twitter di mostrare che sta facendo sul serio contro Elon Musk e che ormai le possibilità di un merger pacifico sono ridotte all'osso.

Dal canto suo, Musk non ha commentato la questione negli scorsi giorni, declinando di rispondere ad una domanda diretta che gli è stata posta a riguardo alla Sun Valley Conference, nel weekend. In compenso, il miliardario ha pubblicato sul suo account Twitter un "meme esplicativo" della vicenda che lo vede contrapporsi al board del social network.

Anche il CEO di Tesla e SpaceX sembra comunque avere un gruppo di avvocati d'eccezione, che dovrebbe fare capo allo studio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, un altro noto pool legale che, in passato, ha difeso Samsung in alcune cause contro Apple e ha preso le parti dello stesso Musk in un processo per diffamazione.