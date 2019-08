Elon Musk risponde in un tweet sul futuro di Starman nello spazio

SpaceX ha lanciato Starman nello spazio più di un anno e mezzo fa, le foto sono iconiche e l'evento è celeberrimo, tanto che ancora la gente non ha smesso di pensare al famoso manichino da test su Roadster.

"Qualche possibilità che SpaceX possa lanciare un piccolo veicolo spaziale in grado di raggiungere Starman e scattare qualche foto?", Ha chiesto a Elon Musk, domenica, un utente di Twitter, tale @flcnhvy. E basandoci sulla risposta twittata di Musk: "Tra qualche anno", Starman è ancora nei suoi pensieri, fortunatamente.



Musk non ha fornito ulteriori dettagli su un futuro incontro di Starman, nè su alcuna missione, o sul come o perché SpaceX avrebbe scattato foto al manichino.



Tuttavia, è improbabile che i tempi dell'evento siano casuali. Quindi è forse possibile che stia pensando ad un'altra missione? Starman raggiungerà forse un luogo, nel 2022, che Musk pensa sia l'ideale per un servizio fotografico?



Difficile a dirsi, ma tweet di Musk ci suggerisce una cosa: non è eccessivamente preoccupato per la distanza di Starman dalla Terra, in vista del prossimo appuntamento di SpaceX con il manichino.



Il momento migliore per scattare alcune foto di Starman sarebbe nel novembre 2020, quando il Roadster sarà a soli 51,9 milioni di chilometri (32,3 milioni di miglia) di distanza.



Qualunque sia il ragionamento di Musk per i tempi, tuttavia, una cosa sembra chiara: non abbiamo ancora visto l'ultimo degli Starman di SpaceX. Il futuro sembra promettente.