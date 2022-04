Elon Musk potrebbe riuscirci: Twitter starebbe seriamente valutando la proposta

Non è un mistero il fatto che la trattativa di Elon Musk per acquistare Twitter non sia semplice, ma alla fine l'atipico imprenditore potrebbe realmente riuscire nel suo intento. Infatti, a quanto pare il consiglio di amministrazione di Twitter è pronto a valutare seriamente la proposta.

Fonti come The New York Times, The Wall Street Journal ed Engadget riportano infatti che si sarebbe raggiunto un "punto avanzato" della trattativa, che potrebbe effettivamente portare Musk ad acquistare il social network. Insomma, nonostante gli svariati colpi di scena legati alla trattativa relativa a Twitter, alla fine potrebbe arrivare un accordo tra le parti.

Risulta interessante notare che si tratta di una delle prime volte in cui si vede una possibile apertura nei confronti del CEO di SpaceX, in quanto finora le indiscrezioni avevano essenzialmente sempre descritto una Twitter propensa per il no, pur senza mai arrivare a una soluzione definitiva. Ora che Elon Musk afferma di aver accumulato fondi per 46,5 miliardi di dollari, però, la questione potrebbe essere giunta a un punto di svolta.

In ogni caso, non è ancora detta l'ultima parola, in quanto per ora si tratta solamente di indiscrezioni. Staremo a vedere: secondo le fonti, Twitter potrebbe valutare al meglio la situazione entro la giornata di giovedì 28 aprile 2022. Insomma, tra non molto potrebbe arrivare una "novità" importante per la trattativa.