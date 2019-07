Elon Musk rivelerà un aggiornamento del design di Starship entro metà agosto

Sembra che non ci toccherà aspettare a lungo per il prossimo aggiornamento su Starship, il mezzo con cui si potrà raggiungere Marte. Il fondatore e CEO di SpaceX, Elon Musk, aveva dichiarato precedentemente che avrebbe svelato le ultime modifiche al design della nave stellare dopo il test del prototipo, conosciuto come Starhopper.

Il test è avvenuto la settimana scorsa presso lo stabilimento di SpaceX, nel sud del Texas, a Boca Chica. Ciò vuol dire che l'aggiornamento promesso da Musk arriverà presto, probabilmente entro metà agosto, ha affermato il miliardario nel fine settimana.

"Ora che Hopper è volato, l'aggiornamento di Starship arriverò probabilmente tra circa due settimane" ha scritto Musk su Twitter domenica 28 luglio.

Musk presentò per la prima volta il progetto dell'astronave nel settembre del 2016, durante un discorso all'annuale Congresso Astronautico Internazionale (IAC) in Messico. All'epoca, il veicolo riutilizzabile per 100 passeggeri e l'enorme booster usato per far volare il razzo dalla Terra erano chiamati Interplanetary Transport System (ITS).

All'incontro dell'anno successivo nel 2017 sempre all'IAC, la nave spaziale venne rinominata come Big Falcon Spaceship (BFS) e il booster Big Falcon Rocket (BFR). Nel 2018 vennero cambiati ulteriormente i nomi: il BFS venne chiamato Starship e il BFR venne chiamato Super Heavy.

Attualmente è previsto che Starship monterà sei motori Raptor di prossima generazione mentre Super Heavy (che ricordiamo sarà il booster che darà la spinta alla nave) sarà alimentato da ben 35 motori Raptor.

SpaceX punta a lanciare dei satelliti usando Starship e Super Heavy già nel 2021. La prima missione con equipaggio, che invierà il miliardario giapponese Yusaku Maezawa e una manciata di artisti in un viaggio intorno alla Luna, è prevista invece per il 2023.