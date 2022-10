Elon Musk rivoluziona Twitter: sarà CEO, via i ban a vita. Torna Trump?

A quanto pare, Elon Musk ha intenzione di assumere il ruolo di amministratore delegato di Twitter almeno fino alla formalizzazione dell’affare da 44 miliardi di Dollari. Non si tratterà però dell’unica novità, ed infatti il CEO di Tesla e SpaceX si prepara a rivoluzionare il social network.

Come abbiamo raccontato, Elon Musk ha già licenziato i più quattro importanti dirigenti di Twitter, tra cui il CEO Parag Agrawal, le cui cariche saranno assunte dal capo di SpaceX.

Secondo quanto affermato da Bloomberg, almeno nell’immediato Musk assumerà il ruolo di CEO di Twitter, per poi eventualmente cederlo ad un altro dirigente. Ovviamente, dal momento che si tratta di una società quotata in borsa, non sono arrivate conferme o smentite in merito.

Musk a quanto pare intende anche eliminare i ban permanenti da Twitter, ed è indubbio che questa decisione potrebbe aprire le porte al ritorno sulla piattaforma di Donald Trump che è stato bannato da Twitter dopo i fatti di Capitol Hill. Resta però da capire se l’ex Presidente degli Stati Uniti voglia tornare sul sito, dal momento che ha lanciato il suo social network Truth che però non ha riscosso il successo sperato. Non è chiaro quali altre decisioni abbia in serbo Musk, che ha annunciato la “liberazione di Twitter” tramite il suo profilo.