Elon Musk sul robot Tesla Optimus: 'Ribalterà l'intera economia'

Mentre la vicenda tra Elon Musk e Twitter prosegue, le dichiarazioni del CEO di SpaceX, sempre particolarmente attivo, non smettono di far discutere su più fronti. Questa volta, Musk ha rilasciato affermazioni piuttosto entusiaste sul robot Optimus di Tesla.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nell'ambito di un'assemblea degli azionisti di Tesla tenutasi nella giornata del 4 agosto 2022, l'atipico imprenditore ha detto di pensare che Optimus avrà più valore dell'automobile a lungo termine. Inoltre, Musk ha dichiarato che un progetto di questo tipo potrebbe "ribaltare interamente l'economia".

Insomma, il CEO di SpaceX sembra vedere particolarmente di buon occhio il robot umanoide di Tesla. Ricordiamo che il progetto è stato svelato per la prima volta nel corso dell'edizione 2021 dell'evento Tesla AI Day, ovvero nella giornata del 20 agosto 2021. I riflettori sono dunque rivolti verso dell'edizione 2022 del Tesla AI Day, che questa volta si terrà nella giornata del 30 settembre 2022.

In questa occasione dovrebbe essere presente anche un prototipo del robot Optimus di Tesla. Staremo a vedere. Ricordiamo, in ogni caso, che Musk ha già affermato in passato che Optimus non avrà un prezzo per tutti. Tuttavia, a quanto pare il CEO di SpaceX sembra avere pochi dubbi sulla diffusione potenziale del robot.