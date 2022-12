Elon Musk rompe il silenzio: via da CEO di Twitter non appena troverà uno sciocco

In seguito all'assurdo sondaggio di Elon Musk, in cui l'imprenditore aveva chiesto agli utenti se dovesse o meno lasciare il posto da CEO di Twitter (nel caso ve lo stiate chiedendo, la maggioranza ha risposto che dovrebbe "mollare il colpo"), è ora arrivato il commento ufficiale.

Musk sembra aver aspettato un po' prima di esprimersi in merito a quanto indicato dall'utenza, dato che il sondaggio è risalente al 19 dicembre 2022 e la "risposta" è arrivata in un tweet datato 21 dicembre 2022 (l'imprenditore è conosciuto per fornire usualmente "risposte molto rapide" su Twitter). Alla fine, ha lasciato un "messaggio a modo suo".

Infatti, nel succitato tweet si legge: "Mi dimetterò da CEO non appena troverò qualcuno così sciocco da accettare il lavoro! Dopodiché, gestirò solo i team software e server". Per coloro che si sono persi le "puntate precedenti", di recente Musk, dietro a un assist di Kim Dotcom, ha lasciato intendere di avere l'intenzione di effettuare un cambiamento in merito a chi può votare nei sondaggi relativi alle policy della piattaforma, consentendo di fare questo solamente a coloro che pagano per la sottoscrizione Twitter Blue.

Insomma, Musk non sembrerebbe aver preso esattamente bene quanto sta accadendo e fonti come The Verge iniziano a chiedersi se l'imprenditore sia effettivamente serio o meno nel voler "mettere da parte" il ruolo di CEO.

Nel frattempo, come si può leggere in un altro articolo di The Verge, sembra che la polizia abbia intenzione di investigare in merito alla questione che ha coinvolto il figlio di Elon Musk, ovvero la vicenda per cui l'imprenditore ha accusato varie persone di aver rivelato la sua posizione in tempo reale. Secondo le fonti, la polizia vorrebbe interrogare un membro della squadra di sicurezza di Musk, questo anche perché quest'ultimo avrebbe colpito, dopo aver accusato una persona di seguire la sua auto, il veicolo dello "sconosciuto".