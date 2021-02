Elon Musk rompe il silenzio su Twitter e consiglia di investire in Dogecoin

La pausa di Elon Musk da Twitter è durata solo due giorni. L'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, ha infatti "rotto" il suo silenzio ed è tornato a twittare come è solito fare. Come accaduto negli ultimi tempi, nei suoi cinguettii ha dispensato consigli di natura finanziaria.

Pur non dicendolo in maniera esplicita, Elon Musk ha indirettamente consigliato ai propri follower di investire in Dogecoin, la criptovaluta oggetto di un incremento del valore che la scorsa settimana in 24 ore ha riportato un aumento del prezzo del 300% al punto che Robinhood è stata costretta a bloccare le transazioni.

Elon Musk ha pubblicato prima un fotomontaggio de Il Re Leone, dopo di che ha scritto che "Dogecoin è la criptovaluta del popolo".

Nel momento in cui stiamo scrivendo Dogecoin viene scambiato a 0,04711 Dollari, in crescita del 45,52% rispetto alla giornata di ieri, mentre su base settimanale sta registrando un +319,70%. La capitalizzazione di mercato della moneta virtuale ha superato quota 6 miliardi di Dollari.

Continua nel frattempo anche la corsa del Bitcoin, che viene scambiata a 37.194 Dollari, mentre Ethereum si aggira sui 1.604,38 Dollari. In generale però è tutto il settore a continuare sulla falsariga di quanto avvenuto nelle passate settimane, anche grazie alle analisi pubblicate da vari esperti.