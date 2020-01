Elon Musk: un router a forma di UFO per connettersi all'internet Starlink di SpaceX

Nella serata dell'Epifania, SpaceX ha lanciato in orbita un nuovo gruppo di satelliti per internet nella costellazione Starlink. La società intende continuare a puntare su questo progetto e nel 2020 prevede di lanciare 60 satelliti a cadenza bisettimanale. Musk di recente ha fatto lumi su come sarà possibile accedere al servizio di connettività.

Durante una press call tenuta ad inizio anno, l'imprenditore sudafricano aveva affermato che per connettersi all'internet satellitare di prossima generazione di SpaceX sarà necessario un terminale dotato di antenne e "grande quanto una pizza di piccole dimensioni".

Nella notte italiana il fondatore di SpaceX è tornato a parlare della questione su Twitter, ed ha fornito una descrizione più colorita di questa specie di router: "sembra un UFO sottile, piatto e rotondo su un bastone. Il terminale di Starlink ha motori per autoregolare l'angolo ottimale per inquadrare il cielo. Le istruzioni sono semplici: collegatelo alla prese di corrente e puntatelo verso il cielo. Basta, non è richiesta nessuna competenza specifica".

Il lancio dei satelliti di Starlink è stato criticato dagli appassionati di osservazione spaziale: molti infatti li hanno confusi con degli Ufo a causa della loro eccessiva luminescenza. SpaceX è già al lavoro per risolvere il problema, come affermato dal presidente e direttore generale Gweynne Shotwell.