Elon Musk a ruota libera su Twitter: dal cane CEO all'essere "costretto" a comprare

Al netto della questione delle GPU per l'IA legate a Elon Musk, il CEO di Twitter è tornato a far discutere per via di un'inaspettata intervista in cui ha fatto riferimento a un ampio numero di situazioni. Sì, ci sono anche dichiarazioni relative all'essere stato "costretto" a comprare.

Partendo proprio da queste affermazioni di Musk, rilasciate ai microfoni della BBC in un'intervista andata in onda il 12 aprile 2023 mediante il formato Twitter Spaces (la durata totale della conversazione tra James Clayton e Musk è stata di circa un'ora e mezza, mentre quelli pubblicati sul canale YouTube BBC News sono "spezzoni), il CEO ha dichiarato di aver portato a termine l'acquisizione di Twitter "perché un tribunale lo avrebbe costretto a farlo". L'affermazione ha chiaramente spiazzato un po' tutti.

L'intervista ha poi visto molteplici dichiarazioni importanti, relative ad esempio alla questione di Donald Trump, che "può tornare o può non tornare" su Twitter. C'è inoltre stato un momento in cui Musk si è soffermato sui suoi tweet, affermando di essersi "sparato ai piedi più volte" con questi ultimi e spiegando che ha intenzione di "indossare scarpe antiproiettile" in futuro. Il CEO ha anche affermato di star iniziando a pensare che non dovrebbe pubblicare tweet dopo le ore 3 del mattino.

Tuttavia, le dichiarazioni più assurde non sono ancora arrivate. Infatti, quelle, messe in primo piano anche dal Washington Post, riguardano il fatto di aver dormito su un divano della biblioteca del settimo piano del quartier generale di Twitter a San Francisco. Soprattutto, però, Musk ha descritto il suo cane Floki come CEO (potreste voler dare un'occhiata a quanto riportato da Gizmodo, se non ci credete).

Tra ironia e realtà, l'intervista rilasciata alla BBC non sta di certo passando inosservata nel settore Tech (e non solo) per la quantità di questioni che ha fatto emergere. Insomma, ancora una volta Musk sta riuscendo a far parlare di sé (ovviamente a modo suo).



Tra l'altro, nemmeno il tempo di scendere nel dettaglio delle dichiarazioni di Musk che ci sono già diverse altre novità in casa Twitter. Il CEO ha infatti indicato che le spunte blu legacy verranno rimosse definitivamente entro la giornata del 20 aprile 2023, nonché che c'è un rebranding relativo alla funzionalità Super Follow. Infatti, adesso si fa riferimento più che altro a "Subscriptions".