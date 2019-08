Elon Musk scherza nuovamente sul 'bombardare Marte' su Twitter

Elon Musk, CEO di SpaceX e Tesla, ha ancora intenzione di lanciare bombe nucleari su Marte per trasformarlo in un pianeta vivibile per gli umani, o almeno è quello che dimostrato dal suo ultimo tweet di ieri.

Bombardando i poli del pianeta, sarebbe possibile far fondere l'anidride carbonica delle calotte, da cui si sprigionerebbero dei gas capaci di ispessire e riscaldare l’atmosfera e permettere così la presenza di acqua allo stato liquido. Si creerebbe quindi una sorta di effetto serra su Marte.

Questo, oltre a innescare delle possibili reazioni per la creazione della vita, renderebbe il pianeta anche abitabile. Musk ha condiviso questo suo punto di vista per anni, e le sue dichiarazioni sulla questione risalgono al 2015.

Negli anni le idee del CEO di SpaceX non si sono di certo placate e, anzi, sono diventate più ambiziose (ha anche dichiarato di voler andare personalmente sulla Luna e su Marte). Il primo amore non si scorda mai, e recentemente Musk è tornato di nuovo sulla questione, scrivendo su Twitter "Nuke Mars!" (con tanto di magliette in arrivo).

Il post ha sicuramente un tono ironico, come la maggior parte di tweet pubblicati sul profilo social dell'uomo. Tuttavia, aspettatevi davvero delle t-shirt con su scritto "Nuke Mars!", dopo aver venduto un lanciafiamme su internet, tutto è possibile con Elon Musk.