Elon Musk scherza con Satoshi Nakamoto e ne 'svela' l'identità: il tweet è virale

E’ stato molto attivo su Twitter la scorsa notte, Elon Musk. Poco dopo aver annunciato l’invio delle nuove apparecchiature Starlink in Ucraina, il CEO di SpaceX e Tesla ha pubblicato un tweet scherzoso in cui ha “svelato”, ovviamente a modo suo, l’identità di Satoshi Nakamoto.

Musk ha pubblicato un’immagine in cui compaiono i loghi di Samsung, Toshiba, Nakamichi e Motorola. Cerchiando “Sa” sul logo di Samsung, “Toshi” su quello di Toshiba, “Naka” su quello di Nakamichi e “Moto” su Motorola, si compone la parola “Satoshi Nakamoto”, ovvero il nome del creatore (o dei creatori) del Bitcoin che è avvolto dal mistero e su cui sono tante le teorie avanzate.

Inutile dire che il tweet è immediatamente diventato virale e Billy Markus, creatore di Dogecoin, ha scherzato ed in risposta ad Elon Musk ha affermato, sempre con tono ironico, che “il creatore di bitcoin è mezzo giapponese, un quarto coreano e un quarto americano”.

Nel frattempo, qualche settimana fa è caduto un primo mito: Linus Torvalds non è Satoshi Nakamoto, come ipotizzato da molti. Alcuni credono che dietro Nakamoto ci sia proprio Elon Musk, ma anche a riguardo non sono emerse molte informazioni o conferme. Nel frattempo, nel momento in cui stiamo scrivendo il Bitcoin viene scambiato a 39.161,22 Dollari.