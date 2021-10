Elon Musk scrive a Tim Cook, ironizzando sul panno da 25 euro di Apple

Elon Musk rappresenta sicuramente una figura atipica all'interno del mondo tech: se c'è qualcuno che non le manda di certo a dire ai CEO e alle aziende del settore, il capo di Tesla e SpaceX è probabilmente il "giusto candidato". L'ultima "trovata" di Musk? Scrivere a Tim Cook, ironizzando su un prodotto recentemente lanciato da Apple.

Più precisamente, come riportato anche da Gizchina, il 22 ottobre 2021, ovvero pochi giorni dopo l'annuncio del panno per la pulizia Apple da 25 euro, Musk ha lasciato un commento sotto a un post di Tim Cook. Ovviamente, come di consueto, il tutto è avvenuto su Twitter. Infatti, in seguito alla pubblicazione da parte del CEO della società di Cupertino di un tweet relativo all'apertura di un nuovo Apple Store in quel di Istanbul (Turchia), il capo di Tesla ha commentato: "Venite a vedere il nuovo panno Apple TM".

Insomma, Musk ne ha combinata un'altra delle sue, scrivendo a Tim Cook (seppur a livello pubblico, ovvero su Twitter) e prendendo un po' in giro la scelta dell'azienda di Cupertino di lanciare un prodotto di questo tipo. Ovviamente, la discussione nei commenti non è mancata e c'è stato anche chi ha fatto notare che il CEO di Tesla ha pubblicato il commento da "Twitter for iPhone". In ogni caso, l'annuncio del succitato panno ha sicuramente attirato molto l'attenzione degli appassionati in generale, probabilmente anche per via delle tempistiche con cui è arrivato (la notizia è iniziata a circolare online poco dopo il termine dell'evento di presentazione del nuovo MacBook Pro e altro).

Per il resto, da notare il fatto che il panno per la pulizia di Apple risulta sold out (o perlomeno le spedizioni richiedono parecchie settimane).