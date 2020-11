Elon Musk è il secondo uomo più ricco al mondo: superato Bill Gates

Continua la corsa della ricchezza di Elon Musk. Secondo quanto riportato da Bloomberg nel proprio Billionaire Index, l’amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha superato Bill Gates ed è diventato il secondo uomo più ricco del mondo, dietro solo al CEO di Amazon Jeff Bezos.

Questo incremento del patrimonio netto dell’imprenditore sudafricano è dovuto al recente ingresso di Tesla nell’indice S&P 500, che ha portato la ricchezza di Musk a 127,9 miliardi di Dollari, di poco sopra i 127,7 miliardi di Dollari di Gates.

E’ doveroso inoltre sottolineare che Musk ha riportato un incremento di 100,3 miliardi di Dollari al suo patrimonio netto solo nel 2020, grazie al rally di Tesla in borsa.

Jeff Bezos di Amazon sembra però ancora molto lontano: il numero uno dell’e-commerce più popolare al mondo ha un patrimonio stimato di 182 miliardi di Dollari, e Musk sicuramente non riuscirà a raggiungerlo nell’immediato futuro.

Bloomberg, nella sua relazione afferma che è la seconda volta in otto anni che Bill Gates è sceso sotto la seconda posizione nella classifica generale degli uomini più ricchi del mondo. L’ex CEO di Microsoft però non ha mai guardato con tanto interesse a questa sfida all’ultimo miliardo, come dimostrato dalle sue ingenti donazioni benefiche.

Ad accrescere la ricchezza di Musk potrebbe essere anche ilpiano di compensazione che ha stilato con Tesla, che prevede degli ingenti premi sulla base dei risultati aziendali raggiunti: ricordiamo che non percepisce alcuno stipendio.