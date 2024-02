Elon Musk sfida Gmail: in arrivo il servizio XMail per la posta elettronica

Elon Musk è al lavoro per allargare ulteriormente gli orizzonti del suo social network X, che si avvicina a diventare la tanto chiacchierata e voluta “app per tutto”. Da alcune risposte inviate dal CEO di Tesla e SpaceX agli utenti, emerge che presto X potrebbe lanciare XMail, un nuovo servizio di posta elettronica.

Tutto è nato da un post pubblicato da Nate McGrady, un ingegnere di sicurezza di X che commentando la bufala spuntata su X secondo cui Google chiuderà Gmail, ha chiesto “quando lanciamo XMail?”. Inaspettatamente, è arrivata la risposta di Elon Musk, il quale ha affermato con un chiaro “sta arrivando”.

Al momento i contorni del progetto sono ignoti: resta da capire innanzitutto quando sarà disponibile, ma anche se verrà lanciato gratuitamente per tutti oppure se rientrerà nelle funzionalità premium messe a disposizione di coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento X Blue. Non è da escludere che xmail sia disponibile direttamente nell’applicazione di X, sebbene un servizio di questo tipo richieda un client standalone che consenta di consultare la posta in arrivo sia da mobile che web, tramite un sito web dedicato.

Il fatto che Musk abbia affermato che “XMail è in arrivo”, però, lascia presagire che ulteriori dettagli potrebbero arrivare a stretto giro di orologio.