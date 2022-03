Elon Musk sfida Putin in un duello a mani nude: 'la posta in gioco è l'Ucraina'

Nelle scorse ore Elon Musk non ha solo parlato dell’inflazione, che sta toccando livelli record negli Stati Uniti anche a causa delle sanzioni e della situazione in Ucraina, ma ha anche lanciato una sfida quanto meno particolare al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.

Con un tweet pubblicato nelle scorse ore, pubblicato anche in cirillico per essere facilmente comprensibile anche dalla controparte, Elon Musk ha sfidato Putin in un duello a mani nude. “Con la presente sfido Vladimir Putin in un combattimento. In palio c’è l’Ucraina” si legge nel messaggio, in cui Musk ha anche taggato l’account ufficiale del Cremlino, che viene utilizzato dalla Presidenza della Federazione Russa per comunicare con l’esterno e per i comunicati.

Ovviamente, appare improbabile che Putin risponda, e questa suona di più come una provocazione dell’uomo più ricco del mondo ai danni del politico, che ricordiamo è campione di judo. Musk dal suo canto evidentemente è convinto di potergli tenere testa, visto che secondo alcune indiscrezioni praticherebbe diverse arti marziali tra cui proprio quella preferita dal presidente russo, che di recente è stato espulso dalle Federazione Internazionale Judo.

Sin dai primi istanti dell’invasione, Musk ha aiutato la popolazione ucraina con Starlink: qualche giorno fa nella nazione è arrivato il secondo carico che contiene tutta l’attrezzatura necessaria per garantire le comunicazioni.