Elon Musk Show, tra un milione di persone su Marte, Cyberpunk 2077 e fidanzate per Maezawa

Elon Musk non sembra proprio volerne sapere di smettere di far parlare di sé. Infatti, nelle ultime ore è riuscito ad attirare l'attenzione della stampa per tre motivi diversi. Facciamo quindi il riassunto di una comune giornata del CEO di SpaceX.

Innanzitutto, il buon Elon è finito sui principali portali d'informazione di tutto il mondo per aver aiutato Yusaku Maezawa, miliardario giapponese, a diffondere il portale ufficiale attraverso cui l'uomo sta cercando una fidanzata da portare con sé nel futuro viaggio verso la Luna che avverrà grazie a un razzo di SpaceX. Infatti, Musk aveva eseguito un retweet legato all'apertura delle "candidature".



Il risultato? Stando a quanto riportato da CNET, Maezawa adesso può scegliere almeno tra 27.000 possibili fidanzate. Insomma, probabilmente il miliardario giapponese non rimarrà single per molto. Le "selezioni", che avverranno tramite un reality che verrà pure trasmesso sul canale Abema TV, si chiuderanno a marzo 2020, mentre il volo di SpaceX dovrebbe avvenire nel 2022-2023.

Stando a quanto riportato anche da Futurism, dopo aver fatto il suo dovere di "amico", Musk è tornato a pensare al suo "orticello", dichiarando che entro il 2050 ci saranno un milione di persone su Marte grazie a Starship, la navicella di SpaceX.

Le dichiarazioni sono avvenute su Twitter tramite una risposta a un suo fan, poco dopo aver parlato con altri utenti del rinvio di Cyberpunk 2077, il popolare gioco di CD Projekt RED. Infatti, il CEO di SpaceX ha commentato una GIF di un "cane sbalordito" scrivendo: "La reazione al rinvio di Cyberpunk 2077 a settembre".

Insomma, ancora una volta Elon Musk dimostra di essere un CEO particolarmente atipico. D'altronde, le chicche nerd presenti nella fabbrica di SpaceX sono un chiaro indizio per chiunque voglia visitare la sua azienda.