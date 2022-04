Elon Musk, show al TED: a ruota libera su Twitter open source e Zuckerberg

Dopo l'annuncio di Elon Musk relativo alla sua offerta per acquistare Twitter (sì, avete capito bene), l'atipico imprenditore è già tornato al centro dei riflettori, rilasciando un'intervista al TED2022.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, il CEO di SpaceX ha rilasciato delle dichiarazioni "a ruota libera", proprio come ci si aspetta da lui. Infatti, Musk non si è di certo tirato indietro dinanzi ad argomenti come Twitter, Zuckerberg e SEC (Securities and Exchange Commission, ente federale statunitense che vigila sulla borsa valori, con cui Elon ha avuto problemi in passato).

A proposito dell'acquisto di Twitter, Musk ha dichiarato che non si tratta di un metodo per fare soldi. Il CEO di SpaceX ha dunque spiegato che la sua scelta di fare un'offerta per il popolare social network è nata dalla volontà di offrire alle persone una piattaforma in cui tutti possano sentirsi liberi di esprimersi, rimanendo chiaramente dentro i limiti delle leggi. In parole povere, la volontà è quella di "sbloccare tutte le potenzialità" di Twitter.

A proposito dell'utilità pubblica del social network, Musk ha affermato che l'algoritmo di Twitter dovrebbe essere open source. Nella visione dell'atipico imprenditore, una mossa di questo tipo generebbe maggiore consapevolezza nelle persone, incrementando la fiducia che queste ultime ripongono nel social network. Il CEO di SpaceX ha affermato che sarà importante avere una piattaforma simile nel "futuro della civiltà", ribadendo che non si tratta di una mossa pensata per guadagnare.

Non è inoltre mancata una frecciatina a Mark Zuckerberg, CEO di Meta, azienda che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp. Musk ha sottolineato proprio il fatto che una singola persona controlla tutto questo, grazie anche a una struttura di proprietà azionaria. Chiaramente Elon ha lasciato intendere che non si tratta esattamente di un "esempio" che vuole seguire.

Per il resto, stando anche a quanto riportato in un altro articolo di The Verge, l'atipico imprenditore non ha mancato anche di fare riferimento indirettamente alla SEC. Infatti, Musk ha dichiarato che, all'epoca dei problemi avuti con l'ente federale nel 2018 per via dei tweet legati a Tesla, "il finanziamento era effettivamente assicurato", accusando la SEC di aver avviato un'indagine pur sapendo tutto ciò.

Per il resto, potreste voler guardare l'intervista completa rilasciata al TED2022 (non appena sarà disponibile in replica), in quanto chiaramente in questa sede abbiamo effettuato un "riassunto" delle principali questioni trattate. In ogni caso, Musk è sicuramente riuscito ancora una volta a finire "a suo modo" al centro dei riflettori, considerando anche che all'estero le polemiche stanno già iniziando a fiorire, come dimostra l'articolo pubblicato da TechCrunch.