Elon Musk sicuro: 'OpenAI ha scoperto qualcosa di pericoloso sull'IA'

Della lettera inviata dai ricercatori di OpenAI al CDA, in cui si parla del progetto Q* e della possibile pericolosità dell’intelligenza artificiale, abbiamo a lungo parlato su queste pagine qualche settimana fa, proprio nel bel mezzo del ciclone che ha investito la società ed il licenziamento del CEO Sam Altman, che poi è tornato.

Elon Musk si è detto molto preoccupato a riguardo, ed ha alcune teorie sul motivo per cui Sam Altman è stato estromesso da OpenAI. Proprio sul giovane CEO, Musk ha confessato di avere "sentimenti contrastanti nei confronti di Sam. L'anello del potere può corrompere”, citando Il Signore degli Anelli.

Musk ha anche aggiunto di voler sapere il motivo per cui il cofondatore e capo scienziato di OpenAI Ilya Sutskever “si sentiva così forte da combattere Sam. Sembra una cosa seria. Non credo sia stato banale. E sono piuttosto preoccupato che abbiano scoperto qualche elemento pericoloso dell'intelligenza artificiale”.

Il Business Insider ha tentato di contattare OpenAi per ottenere una risposta a riguardo, ma non ha ottenuto alcuna risposta. Ricordiamo che Sam Altman è tornato a CEO di OpenAI poche ore dopo dal licenziamento, dopo le minacce dei dipendenti di licenziarsi. Nella giornata di ieri, intanto, si è insediato il nuovo consiglio d'amministrazione dove ha un posto anche Microsoft, che però non ha diritto di voto.