Elon Musk è sicuro che Starship durante la prossima prova non esploderà

Elon Musk, l'audace CEO di SpaceX, ha espresso ottimismo riguardo al prossimo lancio del suo gigantesco razzo Starship, sperando che non esploda come in passato. Tuttavia, durante una teleconferenza alla convention spaziale in Azerbaijan, ha ammesso che, nonostante le speranze, non può garantire che il lancio avverrà senza intoppi.

"Pensiamo che funzionerà, ma non siamo sicuri che funzionerà", ha dichiarato al pubblico dell'International Aeronautics Convention. Ricordiamo che ad aprile, SpaceX ha effettuato il primo test di volo orbitale del Starship, un progetto miliardario in lavorazione da oltre un decennio.

Tuttavia, il razzo è esploso il 20 aprile, a causa del suo meccanismo di autodistruzione che ha annichilito il razzo. Nonostante questo, alcuni esperti hanno sostenuto che il test fosse comunque un successo. Da allora, è rimasto incerto quando SpaceX avrebbe tentato nuovamente il lancio. Musk aveva previsto un secondo lancio entro sei-otto settimane, ma come molte delle sue previsioni, ciò non si è concretizzato.

Inoltre, i regolatori federali, insoddisfatti del primo tentativo, hanno consigliato a SpaceX di attendere ulteriori indagini. Per correggere gli errori del primo lancio, Musk ha rivelato che SpaceX sta sviluppando un sistema "hot stage" che accenderà la seconda fase del razzo prima che si separi dalla prima. "Direi che è la parte più rischiosa del volo", ha commentato Musk.

"Se i motori si accendono e il razzo non esplode durante la fase, allora penso che abbiamo una buona possibilità di raggiungere l'orbita." Sebbene queste probabilità possano sembrare rischiose per molti, nel mondo di Musk, una possibilità "decente" è evidentemente sufficiente per scommettere.