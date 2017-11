Elon Musk è single, e chiede a Rolling Stone di aiutarlo a trovare una ragazza

Elon Musk è una personalità talmente tanto eccentrica che le proprie dichiarazioni fanno sempre notizia. Sono poche le volte che il CEO disi è confidato con la stampa, in quanto impegnato a rivoluzionare il mondo, una missione che sta portando avanti con impegno.

Nel corso di un’intervista rilasciata per Rolling Stone, Musk ha rivelato di essere single, “ho appena rotto con la mia ragazza” ha affermato dispiaciuto, “ero davvero innamorato, ed è stato un brutto colpo”.

Poco dopo Musk ha corretto il colpo, lasciando intendere che è stata lei a rompere con lui, salvo poi sdrammatizzare sulla questione chiedendo al giornalista se conosce qualche ragazza con cui potrebbe uscire.

“E’ difficile per me incontrare le persone. Sto cercando un rapporto a lungo termine, non di una sola notte. Quello che cerco è un compagno serio o un’anima gemella”, ha affermato Musk, rivelando una parte del suo carattere che fino ad ora era sconosciuta.

Sulla questione, il miliardario americano ha chiuso dicendo che “se non sono innamorato, non riesco ad essere felice”.

Siamo certi che dopo le recenti dichiarazioni, non farà più così tanta fatica.