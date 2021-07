Elon Musk smentisce Higgins del WSJ: mai parlato con Tim Cook, la verità

Non si parla d'altro nel mondo tech: Elon Musk avrebbe chiesto di diventare il CEO di Apple. Il "rumor" è impazzato in men che non si dica online: d'altronde, la fonte è un libro di Tim Higgins, reporter del Wall Street Journal, non esattamente l'ultimo arrivato. Tuttavia, lo stesso Musk non ha perso tempo e ha smentito tutto.

Infatti, il capo di Tesla ha commentato un tweet di Mark Gurman di Bloomberg in cui si fa riferimento alla vicenda ponendo qualche dubbio, dato che Tim Cook ha affermato di non aver mai parlato con Elon Musk. "Cook e io non ci siamo mai parlati o scritti. C'è stato un momento in cui ho chiesto di incontrarlo per parlare dell'acquisto di Tesla da parte di Apple. Tuttavia, in quell'occasione non è stata proposta alcuna condizione per completare l'acquisto. Cook ha rifiutato di incontrarmi. Tesla valeva circa il 6% dell'attuale valore", ha scritto l'imprenditore in un tweet.

Poco prima, in un altro tweet, Musk aveva definito come "falso e noioso" il libro di Higgins. Per chi non lo sapesse, il reporter del Wall Street Journal ha recentemente pubblicato "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century", in cui racconta una presunta telefonata "chiave" tra il CEO di Tesla e Tim Cook. Tuttavia, ora è tutto stato smentito da Musk.

Higgins ha spiegato tramite il suo profilo Twitter ufficiale la situazione: si tratta di una storia "raccontata" all'interno di Tesla (che secondo il reporter del WSJ sarebbe "uscita dalla bocca" dello stesso Musk). Higgins afferma di aver dato ad Apple più opportunità per commentare la questione prima della pubblicazione, ma a quanto pare l'azienda di Cupertino si sarebbe rifiutata. Inoltre, lo stesso Musk si sarebbe rifiutato di commentare la vicenda (secondo Higgins). Per il resto, come prevedibile, sui social network è già iniziato il "dibattito". In questo contesto, "gira" una foto, condivisa anche da Higgins, che sembra mostrare Tim Cook ed Elon Musk vicini durante un evento.