Elon Musk smentisce i rumor: 'Tesla non ha venduto i Bitcoin'

A seguito del forte calo registrato dalle criptovalute, in molti se la sono indirettamente presa con Elon Musk a seguito dei suoi tweet di qualche giorno fa in cui ha annunciato che non avrebbe più supportato i Bitcoin in quanto inquinano troppo.

Sempre attraverso il suo account ufficiale Twitter, Musk ha risposto ad alcune speculazioni pubblicate da Bitcoin Archive, un account molto attivo ed aggiornato su tutto quanto concerne il mondo della criptovaluta, che aveva chiuso la giornata affermando che "il Bitcoin ha perso il 20% da quando Elon Musk ha iniziato lo shitposting".

Evidentemente l'imprenditore sudafricano ha voluto fare chiarezza e poco dopo ha risposto specificando che "giusto per chiarire le speculazioni, Tesla non ha venduto i Bitcoin".

E' innegabile però che la marcia indietro di Musk sul Bitcoin di qualche giorno fa ha pesato in maniera importante sulla criptovaluta, che nella notte è scivolata sotto i 44mila Dollari di valore, il prezzo più basso delle ultime tre settimane. Forti cali però sono stati registrati anche da parte di altri token ed altcoin, come Ethereum che dopo un rally durato qualche settimana ha registrato forti perdite. Secondo molti potrebbe trattarsi di una classica correzione, come ne sono state registrate anche altre qualche mese fa.