Elon Musk su SN11: 'Problemi al motore, ma almeno il cratere è nel posto giusto!'

Nella giornata di ieri la società aerospaziale SpaceX ha deciso di provare il test di volo per il prototipo Starship "SN11": non tutto è andato per il verso giusto, e stesso Elon Musk ci ha spiegato cosa non ha funzionato a dovere, scherzandoci un po' su.

Nonostante le terribili condizioni meteo e la visibilità incredibilmente ridotta, il volo è stato tentato lo stesso nella giornata di ieri (30 marzo 2021). Come vi abbiamo raccontato, i vari step (accensione, raggiungimento di quota e caduta libera) sono andati bene, ma qualcosa sul finale ha rovinato la buona prova, facendo esplodere il razzo a circa 500m dal suolo.

Potrebbe sembrare "un passo indietro" rispetto ai prototipi precedenti (i quali avevano tutti - in qualche modo - raggiunto il suolo tutti interi), ma non è così: ancora un volta vi ricordiamo che questi test non sono deputati a "salvare" le SN. Sono da considerare come unità sacrificabili, e vada come vada saranno sempre utili per migliorare i prossimi prototipi.

Certo, la delusione è palpabile anche nel magnate sudafricano e CEO della società Elon Musk, il quale aveva promesso che l'atterraggio sarebbe riuscito a dovere con il prototipo SN11. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il fare, ma questo Elon lo sa bene, ed è stato stesso lui - mediante diversi tweet - a fare un po' di luce sulla faccenda (gli originali li trovate in calce alla news).

A creare problemi è stato nuovamente il sistema propulsivo che coinvolge i motori Raptor: uno dei tre motori ha fatto registrare fin da subito problemi di pressurizzazione, ma non erano segnali critici quindi la fase di ascesa è proseguita regolarmente. Qualcosa di grave è accaduto poi in fase di discesa, e le telecamere a terra hanno registrato il suono inconfondibile di un'esplosione. Non ci è voluto molto per scorgere molti detriti cadere sul pad di lancio, nonostante la fitta nebbia.

Elon Musk però sembra tranquillo e "mattacchione" come suo solito, al punto da affermare che "almeno il cratere è nel posto giusto!"

I lavori a Boca Chica non si fermano: oltre ad indagare ulteriormente sui problemi di SN11, è noto che il prototipo SN15 (leggermente più avanzato dei predecessori) è già pronto per essere trasportato fuori dagli stabilimenti.