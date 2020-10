Elon Musk solleva dei dubbi sulla fusione nucleare: 'sarà più costosa del solare'

La scorsa settimana, un team del MIT ha affermato che il loro reattore SPARC dovrebbe funzionare correttamente. L'annuncio è stato accompagnato da un articolo di sette pagine che spiega perché i ricercatori sono sulla giusta strada verso la fusione nucleare. Elon Musk ha detto di essere impressionato dalla ricerca ma è preoccupato dai costi.

"È bello e sicuramente può e deve essere fatto," ha twittato riguardo alla ricerca sulla fusione. "sospetto che nel migliore dei casi sarà più costoso dell'eolico e del solare."

La fusione nucleare è stato il sacro graal delle fonti energetiche, studiato da migliaia di scienziati in tutto il mondo senza che nessuno si sia mai avvicinato realmente. Negli ultimi anni, grazie agli ingenti investimenti privati e pubblici (come nel caso di ITER), sono stati fatti giganteschi passi avanti ma è ancora un sogno elusivo.

Ovviamente quello dei costi è un problema ma potrebbe non essere il più grande, sopratutto alla luce dei vantaggi che pensiamo di ottenere. Il vero problema è che, semplicemente, non abbiamo ancora nessuna fusione nucleare.

Siamo riusciti ad far fondere alcuni atomi, in particolari condizioni all'interno di un laboratorio, ma il processo non è vantaggioso energeticamente e sopratutto non siamo in grado di stabilizzare le reazioni a grande scala.

L'obiettivo del reattore del MIT è produrre 10 volte l'energia che utilizziamo per farlo funzionare. Tuttavia la tecnologia è ancora lontana e ci vorranno almeno dieci anni prima che sia una prospettiva realistica; SPARC inizierà a generare elettricità nel 2035.

Dopo tutta la ricerca tecnologica, la fusione potrebbe essere comunque troppo costosa e non essere competitiva con l'energia solare ed eolica, il cui prezzo è in forte diminuzione negli ultimi anni. La spesa per la costruzione di ITER sarà di oltre 22 miliardi e sembra essere una stima conservativa.

La speranza è di riuscire a ridurre le dimensioni e i costi di un reattore, in fondo chi ha bisogno di una centrale multi-miliardaria delle dimensioni di un campo da football? Molte startup stanno cercando di costruire delle soluzioni ridotte per raggiungere la fusione nucleare.

La corsa a questa forma di energia è appena iniziata e ci sono decine di approcci diversi, con ambizioni e prospettive diverse, e ancora non sappiamo se qualcuno ce la farà ma quel che è certo è che stiamo assistendo a un periodo, scientificamente parlando, straordinario.