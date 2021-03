Elon Musk sorprende tutti: da CEO di Tesla ora cambia nomina in 'Technoking'

Il termine “CEO” o “Amministratore delegato” a quanto pare non rendeva felice Elon Musk quando veniva indicato ai vertici della casa di auto elettriche Tesla, dato che nelle ultime ore ha deciso di cambiare tale titolo in “Technoking”, mentre CFO ora sarà il “Master of Coin”, anche se in maniera scherzosa...o forse no.

Come riportato dai colleghi di Wccftech, infatti, il magnate sudafricano avrebbe deciso inizialmente di usare questi nuovi titoli come scherzo principalmente sui social, ma poi è apparso un documento depositato alla Securities and Exchange Commission (SEC) da cui citiamo: “A partire dal 15 marzo 2021, i titoli di Elon Musk e Zach Kirkhorn sono cambiati rispettivamente in Technoking di Tesla e Master of Coin. Elon e Zach manterranno anche le rispettive posizioni di amministratore delegato e direttore finanziario”.

Le nuove nomine per Elon Musk e Zach Kirkhorn, quindi, risulterebbero essere effettivamente ufficiali, sebbene siano in realtà un riferimento ai funzionari dei Sette Regni della serie TV Game of Thrones tratta dalla saga di libri di George R. R. Martin.

Ora molti si chiedono se cambierà qualcosa nel loro lavoro, dati questi nuovi termini, ma la risposta sembra essere negativa dato che, agli occhi delle istituzioni, resteranno rispettivamente “Chief executive officer” e “Chief financial officer”. Di conseguenza, con ogni probabilità si tratterà di un cambio di nomi semplicemente all’interno dell’azienda, ma che necessiterà comunque del riconoscimento da parte delle autorità competenti.

Questa è solo una delle tante idee bizzarre venute a Elon Musk nell’ultimo periodo, dato che tramite Twitter ha dichiarato di volere creare una città chiamata Starbase, in Texas. Ciò però sembra non nuocere affatto alla sua popolarità in tutto il mondo, dato che anche in Cina i cittadini hanno iniziato ad amare il nuovo Technoking di Tesla.