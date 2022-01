Elon Musk a sorpresa: il robot umanoide di Tesla è il progetto più importante del 2022

Sono passati diversi mesi da quando Elon Musk ha svelato il robot umanoide di Tesla, che si baserà sull'intelligenza artificiale dei veicoli autonomi. A quanto pare il produttore di veicoli elettrici punta molto su questo progetto, come spiegato dallo stesso CEO sudafricano durante la conference call della scorsa notte.

Musk, infatti, a margine dell'annuncio dei risultati finanziari del Q4 2021 di Tesla ha affermato a sorpresa che il prodotto più significativo su cui sta lavorando la società per il 2022 non è il Cybertruck o la Roadster, ma il robot umanoide.

Chiamato internamento "Optimus", è per Musk "il prodotto in sviluppo più importante per l'anno in corso". Il robot umanoide, nelle intenzioni dell'amministratore delegato in futuro porterà a termine compiti ripetitivi e pericolosi dal punto di vista fisico per gli esseri umani.

Nella conference call il CEO ha spiegato che il progetto "ha il potenziale per essere più significativo del business dei veicoli nel tempo" ed inizialmente sarà utilizzato proprio nelle fabbriche di Tesla per "spostare parti nelle fabbriche o qualcosa del genere".

Un primo prototipo, secondo Musk, potrebbe arrivare già nel 2022 ma questa roadmap non è stata confermata durante la conference call della scorsa notte, in cui il CEO non ha diffuso molte informazioni a riguardo.

Di recente, inoltre, Elon Musk ha parlato anche dei trial clinici di Neuralink, che dovrebbero cominciare a breve.