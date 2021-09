Elon Musk sorride (e prende in giro Jeff Bezos): è di nuovo il più ricco del mondo

Elon Musk è nuovamente diventato l’uomo più ricco del mondo nella classifica di Forbes, con una ricchezza di 200 miliardi di Dollari, ed ha superato il patron di Amazon Jeff Bezos. Il CEO di Tesla e SpaceX non ha perso l’occasione per prendersi gioco dell’eterno rivale.

Musk ha infatti affermato che sta per inviare all’ex CEO dell’e-commerce un promemoria per ricordargli dove si trovano entrambi nella lista dei miliardari di Forbes: “gli invierò una statua gigante con il numero 2 ed una medaglia d’argento” ha affermato scherzando.

Qualche mese fa, Jeff Bezos è stato la prima persona con patrimonio da 200 miliardi, ma l’impresa è stata replicata lo scorso agosto da Bernard Arnault, amministratore delegato del colosso del lusso francese LVMH, e qualche giorno fa da Elon Musk che è nuovamente diventato l’uomo più ricco del pianeta.

Alla base di questo incremento della ricchezza del CEO sudafricano c’è, come avvenuto anche in passato, l’impennata delle azioni Tesla: il patrimonio di Musk è infatti composto per la maggiore da azioni della società americana.

Anche lo scorso gennaio Elon Musk aveva superato Jeff Bezos, diventando l’uomo più ricco del mondo, ma in quella circostanza non aveva promesso regali di questo tipo al magnate di Albuquerque. A questo punto non vediamo l’ora di capire se e quando arriveranno davvero questi doni.