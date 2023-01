Elon Musk sorride: patrimonio in crescita di 11 miliardi di Dollari, in due giorni!

Tesla dà e Tesla toglie. Se l’andamento del titolo del produttore di auto aveva provocato un importante calo del patrimonio netto di Elon Musk, negli ultimi due giorni si è rovesciata la medaglia e l’imprenditore sudafricano ha da sorridere.

Come riportato dal Business Insider, la ricchezza complessiva di Elon Musk è cresciuta di quasi 11 miliardi di Dollari da quando è iniziato il processo per il tweet del 2018 in cui ha minacciato di ritirare Tesla dalla borsa per 420 Dollari ad azione.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio netto del CEO di Tesla, SpaceX e Twitter da venerdì scorso è cresciuto di circa 10,6 miliardi di Dollari a 145,2 miliardi di Dollari: si tratta di un record dallo scorso novembre visto che nelle ultime settimane l’andamento è stato verso il basso.

Musk in tribunale ha difeso il tweet affermando che non era uno scherzo e perchè pensava di avere dei finanziamenti garantiti dal Fondo D’Investimento dell’Arabia Saudita. L’accordo però come abbiamo potuto vedere non si è mai concretizzato e gli investitori hanno deciso di fare causa all’imprenditore per miliardi di Dollari di danni.

A proposito di patrimonio, di recente la mamma di Musk ha confermato che Elon non possiede alcuna casa di proprietà. L’ammissione è arrivata in un’intervista al Corriere della Sera.