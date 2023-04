Elon Musk ha sostituito l'icona di Twitter con quella di Dogecoin: la criptovaluta vola

Tutto è successo nella notte, per poche ore, ma è bastato a far schizzare nuovamente Dogecoin. Gli utenti Twitter che si sono collegati al social network nella nottata di ieri avranno sicuramente notato la presenza di una nuova icona sul social network, raffigurante il simbolo di Dogecoin.

Lo Shiba Inu infatti ha preso il posto dell’uccellino blu di Twitter, per scelta dell’amministratore Elon Musk che è proprio in tribunale per una questione legata alla criptovaluta del cane. I legali del proprietario di Tesla proprio di recente hanno depositato una dichiarazione in cui definiscono Dogecoin “ una criptovaluta legittima che continua a detenere una capitalizzazione di mercato di quasi 10 miliardi di dollari ”, e che i tweet pubblicati da Musk in precedenza erano legati proprio alla forza della moneta virtuale.



Inutile dire che la particolare scelta di Elon Musk ha fatto schizzare il valore di Dogecoin, che ora viene scambiato a 0,09899 Dollari, il 26% in più rispetto a 24 ore fa. La capitalizzazione complessiva di Dogecoin ha invece ampiamente superato i 13 miliardi di Dollari ed è a 13,750 miliardi nel momento in cui stiamo scrivendo, così come il valore di scambi delle ultime 24 ore che ha riportato un +532,42%.

Nella giornata di ieri intanto è rimbalzata la notizia secondo cui il New York Times si sarebbe rifiutato di pagare la spunta blu di Twitter, il che ha suscitato non poche polemiche.