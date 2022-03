Elon Musk e SpaceX rinviano lancio Starship: priorità su Starlink in Ucraina

Se lo scorso febbraio Elon Musk ci ha mostrato il futuro di StarshipElon Musk ci ha mostrato il futuro di Starship e dell’umanità su Marte, in queste giornate il CEO di SpaceX ha annunciato tramite Twitter lievi ritardi per il veicolo spaziale dell’azienda, causati dal cambio di focus su Starlink e difesa da cyberattacchi nel conflitto in Ucraina.

Come affermato dallo stesso Musk, SpaceX ha deciso di assegnare la priorità attuale dell’azienda alla difesa informatica dei satelliti Starlink inviati in Ucraina, dove viene compreso anche il rilascio di un aggiornamento che possa impedire ai jammer di rendere i terminali inutilizzabili sul suolo dove la invasione russa sta avendo corso.

C’è chi sospetta che questa sia solamente una scusa per posticipare nuovamente il rilascio di Starship, dato che vedere ingegneri aerospaziali lavorare in ambito cybersecurity risulta piuttosto strano. Tuttavia, il ritardo nel primo lancio della famosa navicella spaziale in fase di sperimentazione è comprensibile anche alla luce della semplice situazione geopolitica attuale. In altri termini, dopo le numerose sospensioni dovute dalla mancata approvazione normativa da parte della Federal Aviation Administration (FAA), ora si attende la conclusione di questo triste capitolo storico cosicché SpaceX possa poi procedere senza intoppi nel primo, e sicuramente iconico, lancio di Starship.

Nel frattempo, gustatevi questa ripresa eccezionale del razzo Starship.