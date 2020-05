Elon Musk ha spiegato il nome del figlio e la vendita delle case da Joe Rogan

Elon Musk è stato nuovamente ospite del podcast di Joe Rogan, con cui ha parlato di vari temi tra cui la vendita delle sue proprietà a Bel Air, ma anche della recente nascita del figlio ed ovviamente della pandemia di Coronavirus.

Partendo dalle case, Elon Musk ha affermato che ha deciso di venderle in quanto "credo che un pò di cose appesantiscano le persone e possono diventare motivo d'odio. La gente potrebbe dire 'ehi miliardario, hai tutte queste proprietà'. Bene, ora non le ho più, cosa diranno per attaccarmi?". Musk ha anche svelato di non avere più intenzione di acquistare proprietà, ma anzi vorrebbe prenderle in affitto. Il sudafricano ha inoltre anche osservato che negli ultimi anni il termine "miliardario" è diventato dispregiativo e viene utilizzato per insultare le persone. Interessante anche la parte finale del discorso: l'imprenditore ha confidato che pur avendo a disposizione tante case, le ha sfruttate solo minimamente, e spera che coloro che le acquisteranno se le godranno di più.

La discussione si è spostata anche sul nome del sesto figlio di Musk, che negli ultimi giorni è stato al centro di varie teorie. Il CEO di SpaceX e Tesla ha spiegato che ad inventarlo è stata la moglie: "la X si pronuncia normalmente, Æ invece si legge 'ash'. A-12 è un mio contributo e si riferisce ad Archangel 12, il precursore dell'SR-71, l'aereo più bello di sempre". Il filmato integrale è disponibile in apertura.