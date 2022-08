Elon Musk la spunta: il whistleblower Peiter Zatko testimonierà contro Twitter

La scorsa settimana, come un fulmine a ciel sereno, le dichiarazioni dell'ex-manager di Twitter Peiter Zatko hanno messo il social network in una scomodissima posizione, sia per quanto riguarda il processo tra Twitter ed Elon Musk che di fronte alla politica americana.

Non è dunque un caso che la questione della sicurezza su Twitter sia diventata un caso politico, mentre anche Elon Musk vorrebbe ottenere una deposizione di Zatko, la quale potrebbe favorirlo in vista del processo di ottobre che opporrà il CEO di Tesla al colosso dei social. Zatko potrebbe dunque rivelarsi l'uomo-chiave della difesa del miliardario sudafricano, dal momento che tempo fa aveva spiegato che i dati di Elon Musk sui bot di Twitter sarebbero corretti.

La deposizione di Zatko dovrebbe essere fissata per il 9 settembre, un mese prima del processo vero e proprio, che dovrebbe iniziare il 17 ottobre prossimo. Nel documento ufficiale con cui viene richiesta la deposizione di Zatko, Musk e i suoi avvocati specificano che questi dovrà esprimersi anche sul sistema di conteggio degli utenti attivi di Twitter, che da settimane ormai genera attriti tra le due parti coinvolte nel processo.

Come già vi abbiamo riportato, infatti, i dati di Twitter si basano sugli mDAU, ovvero sul numero di utenti monetizzabili giornalieri della piattaforma. Musk, invece, ha chiesto alla compagnia di fornire il numero di DAU, o utenti giornalieri unici, presenti sul social network, che dovrebbe comprendere anche un'elevata cifra di bot i quali, non essendo "monetizzabili" poiché non vedrebbero le pubblicità, vengono esclusi dal computo degli mDAU.

Sembra invece che il CEO di Tesla sia meno interessato alle esplosive dichiarazioni do Zatko sulla sicurezza di Twitter, che sembrano suggerire una situazione veramente compromessa in termini si di cybersecurity che di privacy dei dati degli utenti della piattaforma per la piattaforma fondata da Jack Dorsey.