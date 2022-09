Elon Musk la spunta: il whistleblower Peiter Zatko testimonierà contro Twitter

Il whistleblower Peiter Zatko è stato ignorato da Twitter, che non ha ancora commentato nel merito le sue dichiarazioni. Al contrario, è stato Elon Musk a dare peso alle rivelazioni dell'ex-esperto di sicurezza dell'azienda: ora, proprio le parole di Zatko potrebbero garantire al miliardario di "svincolarsi" dall'accordo con Twitter.

Mentre le udienze preliminari del processo Musk v. Twitter continuano presso la corte di cancelleria del Delaware, uno dei giudici che si occupano del processo ha spiegato che le rivelazioni dell'ex-capo della sicurezza di Twitter Peiter Zatko possono essere usate da Elon Musk come motivazione valida per bloccare il processo di acquisizione dalla compagnia e invalidare l'accordo con Twitter senza pagare alcuna penale miliardaria.

Nelle scorse ore, gli avvocati di Twitter e quelli del CEO di Tesla si sono confrontati proprio riguardo alle indiscrezioni di Zatko, che potrebbe persino testimoniare in favore di Elon Musk durante il processo: lo stesso Zatko, tempo fa, aveva detto che i dati di Elon Musk sui bot di Twitter sarebbero "corretti", aggiungendo che proprio i bot rappresenterebbero un problema di sicurezza per la piattaforma. Inoltre, I dirigenti di Twitter sarebbero al corrente della vulnerabilità, ma avrebbero deciso di non rimuovere i bot presenti sul social perché il sistema di bonus economici previsti per i manager si basa esclusivamente sul raggiungimento del più alto numero di utenti possibile per la piattaforma.

Dal canto proprio, Twitter ha definito Zatko "un impiegato scontento" dopo il suo allontanamento dall'azienda, accusando Musk di aver cercato di abbandonare l'accordo di acquisizione molto prima dell'emersione delle indiscrezioni del whistleblower. Intanto, comunque, la compagnia non ha ancora preso una posizione netta sulle rivelazioni dello stesso Zatko, ma non è chiaro per quanto tempo ancora potrà farlo: l'ex-impiegato di Twitter, infatti, testimonierà di fronte al Senato americano già la prossima settimana.