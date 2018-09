Elon Musk sta costruendo una torre di guardia medievale per la Boring Company

Elon Musk non è nuovo a progetti strani, basti pensare al lanciafiamme della Boring Company che è andato sold out nel giro di pochi giorni. L'ultimo, annunciato dal CEO di Tesla attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter, è strettamente collegato alla società di trasporto, ma sicuramente farà discutere i detrattori.

Musk infatti ha fatto sapere di aver iniziato a progettare una torre di guardia medievale che servirà come quartiere generale della Boring Company.

La struttura sarà realizzata attraverso i mattoncini Boring Bricks, di cui lo stesso amministratore delegato di SpaceX aveva già discusso in precedenza. Proprio a riguardo, Musk ha notato che il primo Boring Brick Store aprirà tra due mesi, ed i singoli mattoncini avranno un costo di soli 10 centesimi per pezzo.

Si tratta di un prezzo molto basso se si conta che in media i mattoni standard in argilla rossa costano 65 centesimi l'uno, con quelli più economici che arrivano a toccare massimo quota 35 centesimi, un prezzo comunque molto alto rispetto a quello della società dell'eccentrico amministratore delegato sudafricano.

In molti hanno avanzato qualche perplessità sulla reale sicurezza dei mattoncini a basso costo per la costruzione di edifici come case.

Lo scorso mese di Marzo però Musk aveva precisato che si tratta di mattoni "super sicuri" anche per i carichi sismici di territori storicamente a rischio come la California, oltre che per abitazioni a basso costo.

La società ha anche fatto sapere che i mattoni saranno disponibili al di fuori di Hawthorne, in California dove ha sede l'azienda.