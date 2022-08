Elon Musk stanco di Neuralink: ricerca troppo lenta, investe nella principale rivale

Neuralink potrebbe essere un dispositivo rivoluzionario per il trattamento di diverse malattie legate al cervello e al sistema nervoso. Tuttavia, i tempi di produzione dell'interfaccia uomo-macchina dell'azienda sembrano essere lunghissimi, al punto che oggi lo stesso Elon Musk sembra aver perso fiducia nella compagnia.

Neuralink esiste dal 2016 e conta Elon Musk tra i suoi co-fondatori. Dal 2016 ad oggi, tuttavia, la compagnia non ha mai realizzato alcun prodotto o servizio pensato per il pubblico, poiché ha speso gli ultimi sei anni al lavoro sulla sua interfaccia tra uomo e macchine. Di recente, Neuralink è stata molto criticata per la sperimentazione sulle scimmie dei propri dispositivi, mentre i trial clinici sull'uomo non sono ancora iniziati.

Ebbene, stando a quanto riporta Reuters, Musk avrebbe perso la pazienza e avrebbe iniziato ad investire in una delle compagnie rivali di Neuralink, Synchron. Per la verità, gli investimenti non sono ancora stati confermati, ma pare che il miliardario abbia incontrato i vertici di Synchron nelle scorse settimane.

Reuters spiega che, al di là della possibilità di un finanziamento da parte del CEO di Tesla, Synchron potrebbe anche aver ricevuto la proposta di una collaborazione diretta con Neuralink, nel tentativo di "sbloccare" la situazione di quest'ultima. Sia Neuralink che Synchron, infatti, puntano alla produzione di interfacce uomo-macchina ad alta tecnologia.

Sempre Reuters, però, aggiunge che Elon Musk avrebbe aperto un tavolo con Synchron perché frustrato dalla lentezza di Neuralink nell'effettuare progressi concreti. In effetti, Neuralink aveva annunciato che avrebbe effettuato i primi test clinici sugli umani nel 2020, ma a distanza di due anni la sperimentazione non sembra ancora essere stata avviata. Al contrario, lo scorso mese Synchron ha impiantato la sua interfaccia in un uomo, dando il via ai trial su pazienti volontari presso una clinica di New York.