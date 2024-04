Elon Musk strabordante, ora ce l'ha anche con TIM: 'ostacola Starlink'

TIM sta ostacolando Starlink. È questa la tesi di due esposti presentati dalla società di Elon Musk al Governo ed AGCOM, come spiegato dall’agenzia di stampa Bloomberg secondo cui i rappresentati di Starlink avrebbero accusato l’operatore telefonico di mancato rispetto delle normative sulla condivisione dei dati dello spettro.

Le due società infatti sarebbero in trattative da vari mesi per sciogliere i nodi, ma le discussioni si sono rivelate più difficoltose del previsto ed infatti non si è raggiunto un accordo entro metà dicembre 2023, come sperato. Starlink sostiene che le azioni messe in campo da TIM rappresentano un ostacolo per lo sviluppo del proprio servizio di connettività satellitare in Italia, che come noto si basa su una costellazione di satelliti che sono posizionati a circa 550 chilometri di altezza e che inviano il segnale agli utenti tramite la banda di frequenze Ku. Tale segnale utilizza la frequenza Ka quando raggiunge i gateway sulla terra. Di conseguenza, satelliti e gateway dialogano tra di loro, ma ciò è possibile solo se non interferiscono con le comunicazioni che fanno capo agli operatori tradizionali come Tim.

Da qui nasce la richiesta a TIM di ottenere le informazioni necessarie per coordinare il proprio segnale. Come riportato da Repubblica, però, l’operatore telefonico italiano ha fatto sapere che si tratta di dati sensibili che riguardano anche la sicurezza nazionale, e che l’accesso a tali dati richiede tempo e denaro. Secondo la società di Musk, questa mancata condivisione delle informazioni ha rallentato le installazioni.

Starlink dal suo canto si è detta pronta a ridimensionare gli investimenti per dirottarli verso altre nazioni europee e del Nord Africa qualora non dovesse essere raggiunta un’intesa a stretto giro. Un portavoce di TIM ha rigettato tale ricostruzione dei fatti, definita “parziale” ed ha fatto sapere che sono in corso delle interlocuzioni tra le due società.

Qualche settimana fa, si era parlato di un possibile coinvolgimento di Starlink nel piano per la banda ultralarga in Italia.

Su Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti di oggi.