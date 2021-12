Elon Musk stupisce tutti su Twitter: 'sto pensando di mollare tutto per fare l'influencer'

Non c'è giorno che l'account di Elon Musk non fornisca spunti di discussione. Anche oggi, in questo freddo venerdì di Dicembre, il CEO di SpaceX e Tesla ha colpito e con un tweet immediatamente diventato virale, al punto che ha raccolto oltre 200mila like e più di 23mila retweet, ha fatto nuovamente parlare di se.

L'imprenditore sudafricano, nella fattispecie, qualche ora fa ha confidato ai suoi follower che "sto pensando di lasciare tutti i miei incarichi e di diventare un influencer a tempo pieno". "Cosa ne pensate?" è la domanda che viene posta ai suoi follower che sotto il messaggio si sonos catenati e l'hanno ripubblicato migliaia di volte.

Non è chiaro se Elon Musk stia davvero pensando di fare il "grande passo", se così si può definire, ma spesso di è affidato ai suoi follower per prendere anche decisioni importanti dal punto di vista finanziario per le sue aziende. Proprio qualche settimana fa, infatti, attraverso il proprio account Twitter Elon Musk aveva chiesto un parere sulla vendita di azioni Tesla: alla fine ha seguito il consiglio dei follower ed ha venduto 5 miliardi di titoli del produttore di veicoli elettrici. Questa volta non si è trattato di un vero e proprio sondaggio, però.

Qualche giorno fa Elon Musk si era detto preoccupato per il futuro della nostra civiltà, ed aveva spiegato che sulla Terra siamo pochi.