Elon Musk e la sua Mr.Steven: la nave che recupera i pezzi dei razzi riutilizzabili

Los Angeles è uno dei porti più trafficati del mondo, nonché sede di molti magazzini abbandonati che vengono spesso utilizzati come set cinematografici, con migliaia di container che fanno capolino da ogni dove. Ma, tra i numerosi mercantili e pescherecci, c'è una perla nascosta: una nave chiamata Mr. Steven, di proprietà di Elon Musk e SpaceX.

In particolare, la nave, lunga 62 metri e larga 10 metri, è entrata a far parte della flotta di recupero SpaceX nel 2017. Infatti, la compagnia aerospaziale, principalmente conosciuta per i suoi missili, ha sta conducendo dei test per riuscire a riutilizzarli. Si tratta di un obiettivo fondamentale, dal momento che riutilizzare i componenti di lancio di un razzo potrebbe consentire a SpaceX di effettuare le missioni su Marte e, allo stesso tempo, ridurre i costi dei voli spaziali.

Ebbene, Los Angeles non è troppo lontana da Hawthorne, California, dove si trovano le strutture di SpaceX in cui si costruiscono i razzi. Per questo motivo, Elon Musk ha voluto acquistare Mr. Steven, una ex nave offshore, facilmente individuabile nel porto, visto che possiede quattro "grandi braccia" che sostengono una rete di colore giallo, che si estende per circa 3700 metri quadrati.

Ovviamente, la rete serve per recuperare pezzi utili, che solitamente vengono scartati perché finiscono nell'oceano dopo che si sono staccati dal razzo. Pensate che si stima che ognuno di questi componenti valga qualcosa come 6 milioni di dollari, ovvero un decimo del costo del razzo Falcon 9, stando a quanto dichiarato da Musk in una conferenza stampa risalente allo scorso maggio.

Mr. Steven ha fatto il suo debutto nel febbraio 2018, tentando il suo primo recupero quando Falcon 9 ha lanciato in orbita un imaging radar spagnolo. Quel tentativo fallì di poche centinaia di metri, ma SpaceX non si è arresa. Infatti, sono stati effettuati altri diversi altri tentativi da allora. Inoltre, ora la rete di Mr. Steven è stata resa più grande e robusta. La nave tornerà in mare per il suo prossimo tentativo di cattura a settembre.