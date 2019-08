Elon Musk sull'Amazzonia: 'Tesla sta lavorando per fermare il riscaldamento globale'

Interrogato sui recenti fatti relativi all'Amazzonia, Elon Musk ha dichiarato che lui e Tesla stanno cercando di fare il possibile per fermare il riscaldamento globale.

In particolare, l'eccentrico imprenditore ha risposto alle numerose richieste da parte dei suoi follower di fare qualcosa in merito all'Amazzonia in questo modo: "Tesla sta lavorando duramente per aiutare a fermare il riscaldamento globale". D'altronde, la filosofia dell'azienda è sempre stata quella del "rischiatutto al limite delle probabilità di successo". Tesla sta cercando con tutte le sue forze di rendere più rapida la transizione verso i veicoli elettrici, ritenuti di fondamentale importanza da Musk e soci.

Il percorso verso il totale passaggio all'energia solare ed eolica è ancora molto lungo e per alcuni risulta anzi un'utopia nel breve periodo, ma Elon Musk e le sue aziende stanno compiendo i primi importanti passi verso questa direzione. È la forza della cleantech, quella che secondo molti si appresta a essere una delle più ampie rivoluzione ecologiche per la salvaguardia del clima e della nostra società così come la conosciamo. Riusciranno Musk e soci a mettere in atto questa rivoluzione? Staremo a vedere, nel frattempo, alcuni importanti esponenti del mondo delle auto pensano che il punto di svolta sia vicino, visto che nel 2023 le Tesla potrebbero costare come le macchine tradizionali.