Elon Musk supera Barack Obama: ora è la persona con più follower su Twitter

Il CEO di Twitter, Elon Musk, ha superato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama per numero di follower sulla piattaforma di social media. Il miliardario in questo modo diventa il più seguito di Twitter con 133.068.709 follower, rispetto ai 133.042.819 di Obama.

Il numero di follower di Musk è aumentato in maniera importante da quando ha acquistato Twitter per 44 miliardi di Dollari lo scorso ottobre: l’operazione multimiliardaria ha contribuito a far crescere il numero di seguaci con cui quotidianamente interagisce e pubblica meme e commenti che spesso sono finiti al centro di dibattiti.

Di diverso tono invece l’account di Barack Obama, che utilizza il social network per scopi professionali, per rivendicare il lavoro portato avanti come presidente degli USA o per promuovere le cause a lui più care.

Al terzo e quarto posto nella classifica degli account più seguiti troviamo Justin Bieber e Katy Perry, due delle popstar più famose del panorama mondiale.

Sempre in merito ai profili, qualche giorno fa è emersa l’indiscrezione secondo cui Twitter avrebbe una lista di VIP con boost, in cui figurerebbe anche lo stesso Musk, che spesso si è lamentato dei livelli di engagement dei suoi tweet.

Di recente Twitter Blue è arrivato anche in Italia, con tutti i vantaggi ad esso collegato.