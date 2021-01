Elon Musk supera Jeff Bezos: è il nuovo uomo più ricco al mondo

Il Bloomberb Bilionaires Index ha certificato una notizia che era nell'aria da tempo: Elon Musk è diventato l'uomo più ricco del pianeta, superando Jeff Bezos di Amazon. Il patrimonio del CEO di Tesla è infatti pari a 195 miliardi di Dollari, 10 in più rispetto a quello del collega del colosso di Seattle.

Si conferma al terzo posto Bill Gates: il filantropo ed ex numero uno di Microsoft infatti resta saldo sul gradino più basso del podio con un patrimonio netto di 134 miliardi di Dollari.

Hanno contribuito a questa corsa di Musk le azioni di Tesla, che nelle ultime settimane hanno riportato un incremento di valore importante, grazie alle performance registrate dal produttore di veicoli elettrici.

In un tweet del 2018, ripreso da molte testate, Musk svelava le intenzioni di usare metà della sua ricchezza per "risolvere i problemi sulla Terra" e l'altra metà per "creare una città autosufficiente su Marte per garantire il continuo della vita di tutte le specie, nel caso il cui la Terra venga colpita da un meteorite come accadde all'epoca dei dinosauri o da una guerra mondiale".

Nel rapporto Bloomberg osserva che nessuno ha registrato un cambio di patrimonio radicale come Musk: negli ultimi 12 mesi la ricchezza personale del CEO sudafricano è cresciuta di 165 miliardi di Dollari.

Nella giornata di ieri Musk ha duramente criticato Facebook a seguito delle proteste negli USA.